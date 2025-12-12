Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemede bulundu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye'de Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu ve Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu ziyaret etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye'deki Türkiye- Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Şam Büyükelçimiz Burhan Köroğlu'nu ziyaret ederek, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel