Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemede bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye'de Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu ve Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Şam Büyükelçimiz Burhan Köroğlu'nu ziyaret ederek, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
