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Somali Komandoları Manisa'da Mezun Oldu

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Somali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar, Manisa'daki 8'inci Komando Eğitim Tugayı'nda Somali 21'inci Kartal Tugayı personelinin komando temel eğitimi mezuniyet törenine katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Somali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar ile Somalili askerlerin Manisa'daki "Komando Temel Eğitimi Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş Somali'nin komandoları mezun oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Somali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar'ın katılımıyla, Manisa'daki 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Somali 21'inci Kartal Tugayı personelinin Komando Temel Eğitimi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, mezuniyet töreninden görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA
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