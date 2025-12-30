Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta Okullar Tatil Edildi

(DİYARBAKIR) - Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta 31 Aralık günü okullar tatil edildi.

Doğu ve Güneydoğu'da etkisini sürdüren olumsuz hava şartları eğitimde aksamalara neden oldu. Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak valiliklerince yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 31 Aralık günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

Ş anlıurfa

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, sabah erken saatlerden itibaren kente yoğun kar yağışı beklendiğinden özellikle ulaşımda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve riskler göz önüne alınarak il genelinde bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de 1 gün süreyle idari idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Mardin

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, kent genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alındığı ifade ifade edildi. Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Şırnak

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada da, Şırnak merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildiği ifade edilerek, okullarda eğitime ara verilen günlerde; malül, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacağı bildirildi.