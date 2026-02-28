Haberler

Siirt, Batman, Elazığ ve Şırnak'ta 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Batman, Elazığ ve Şırnak'ta 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt, Batman, Elazığ ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt, Batman, Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle merkezde 3, ilçelerden Şirvan'dan 40, Pervari'de 30, Eruh'ta 20, Baykan'da 10, Tillo'da 2 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Batman

Batman'da kar yağışı nedeniyle 94 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 11, Sason'da 79, Gercüş'te 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baskil'de 12, Palu'da 2 ve Sivrice'de 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 18 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'a bağlı ilçelerden Beytüşşebap'ta 5, Uludere'de 2 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
İran'da bir ilkokul vuruldu! 40 öğrenci hayatını kaybetti

Savaşın kaybedeni yine çocuklar oldu! Okul vuruldu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Hakkındaki ceza oy birliğiyle onandı!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı