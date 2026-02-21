Haberler

Bingöl'de yolu kapalı mezradaki hasta helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kilisek mezrasında yaşayan 63 yaşındaki kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması nedeniyle helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hasanova köyü Kilisek mezrasında oturan 63 yaşındaki kadın, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezraya, karadan ulaşım sağlanamadı.

Bunun üzerine bölgeye helikopter ambulans sevk edildi.

Helikopter ambulansla bulunduğu noktadan alınan hasta, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığına getirildikten sonra ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe
