Kar Nedeniyle 656 Köy Yolu Kapandı

Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 656 köy ve mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Samsun'da kar nedeniyle 47 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Canik'te 15, Asarcık'ta 6, Salıpazarı'nda 4, Kavak'ta 4, Ladik'te 1, 19 Mayıs'ta 6, Alaçam'da 7, Havza'da 4 olmak üzere 47 kırsal mahalle yolunda ulaşım kar nedeniyle sağlanamıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekiplerinin mahalle ve köy yollarındaki karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta da kar yağışı dolasıyla 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte iki gündür etkili olan kar nedeniyle Boyabat'ta 22, Ayancık'ta 6, Türkeli'de 2 ve Gerze ilçesinde 1 olmak üzere 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Amasya'da kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde kar nedeniyle 28 köy yolu kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Tokat'ta 100, Kastamonu'da 450 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.