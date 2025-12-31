Haberler

Amasya, Tokat, Sinop, Çorum ve Kastamonu'da kar nedeniyle 574 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya, Tokat, Sinop, Çorum ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 574 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için yoğun bir çaba gösteriyor.

Amasya, Tokat, Sinop, Çorum ve Kastamonu'da kar nedeniyle 574 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Amasya'da yağan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 12, Boyabat'ta 2, Erfelek'te 4, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde birer olmak üzere 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu'da da 377, Tokat'ta 70, Çorum'da ise 79 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi