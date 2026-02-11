Haberler

Erzurum, Kars ve Tunceli'de 490 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Erzurum, Kars ve Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 490 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların tekrar açılması için çalışmalar yürütüyor.

Erzurum, Kars ve Tunceli'de 490 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte kar nedeniyle 419 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 52, Tunceli'de 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

