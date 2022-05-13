KAR MASKESİYLE GELİP KURŞUNLADIKLARI EVLERİ ERTESİ GÜN DE BENZİN DÖKÜP YAKTILAR

ADANA'da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan aile, 1 gün sonra yine dehşeti yaşadı. Ailenin hem kendi, akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı. Olayı gerçekleştirenlerin DEAŞ terör örgütü sempatizanları olduğunu ileri süren ev sahibinin babası İsa Kırtay, "Oğlumun yolunu 2 defa kesip kendilerine katılmasını istemişler. Oğlum olumsuz cevap vermiş. Bu yüzden evimiz kurşunlandı, yakıldı" dedi.

Olay, 9 Mayıs günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğu öne sürülen kimliği belirsiz şüpheliler, hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf Kırtay'ın (25), yanına gelerek, iddiaya göre "Mahallede herkes bize katıldı. Siz de katılın. Bizim dinimize göre hareket edin" dedi. Kırtay, bu talebe olumsuz cevap verdi. Aynı gece Kırtay'ın evinin önüne gelen kimliği belirsiz kar maskeli 5 şüpheli, yanlarında getirdiği pompalı tüfek ve tabancayla eve ateş açıp olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise komşu evin güvenlik kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine eve gelen polis soruşturma başlatırken, şikayetçi olan aile de bir yakının evine sığındı.

2 EVİ ÖNCE KURŞUNLADILAR SONRA YAKTILAR

Olaydan bir gün sonra tekrar gelen kimliği belirsiz şüpheliler, saldırı nedeniyle kimsenin olmadığı Yusuf Kırtay'ın evini ve yan tarafta bulunan ağabeyi Abit Kırtay'ın evini benzin dökerek yaktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 evde kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri her iki olayı da gerçekleştirenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'MAHALLEYİ KORKUTUYORLAR'

DEAŞ terör örgütü sempatizanlarının çocuklarını ile kendisinin yollarını kestiğini ve onlara katılmalarını istediğini öne süren baba İsa Kırtay (60), "Mahalleyi zapt etmiş durumdalar. Gece ve gündüz motosikletle ellerinde kalaşnikof tüfekle geziyorlar. Mahalleyi korkutuyorlar. Evimizi yakmadan önce aynı kişiler gece saatlerinde gelip evimizin kapısına da tüfekle ateş ettiler. Bunlar artık mahallede çete oldular. Kimse korkusundan ses çıkartamıyor. Oğlumun yolunu 2 defa kesip kendilerine katılmasını istemiş. Oğlum olumsuz cevap vermiş. Bizim dinimizin din olmadığını kendi dinlerine geçmemizi istiyorlar. Onların kanaatinde bize kafir diyorlar" dedi.

KURAN-I KERİM DE YANDI

Kırtay, oğullarının yanan eşyalarının arasında bulunan Kuran-ı Kerim'in de yandığını belirterek, "Bunlar nasıl Müslüman. Böyle Müslümanlık mı olur? Kur-an-ı Kerim'i bile yaktılar?? diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel