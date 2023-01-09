KAPISINI 32 SANİYEDE AÇTIĞI OTOMOBİLDEN TEYP VE SES SİSTEMİ ÇALDI

ESKİŞEHİR'de henüz kimliği tespit edilemeyen bir hırsızlık şüphelisinin, kapısını 32 saniyede açtığı otomobilden teyp ve ses sistemini çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de henüz kimliği tespit edilemeyen bir hırsızlık şüphelisinin, kapısını 32 saniyede açtığı otomobilden teyp ve ses sistemini çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir sürücü, geçen cumartesi gecesi otomobilini sokağa park ederek evine girdi. Gece 03.21 sıralarında sokağa yüzünde kar maskesiyle gelen hırsızlık şüphelisi, otomobilin kapısını 32 saniyede açtı. Otomobilin sağ tarafından içeri giren şüpheli araçtaki teyp ve ses sisteminin bağlı olduğu pandizotu çalarak sokaktan uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sahibi sabah işe gitmek için aracına geldiğinde hırsızlığı fark ederek polise haber verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobilde parmak izi, çevrede ise güvenlik kamerası incelemesi yaparak 6 dakikada hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kar maskesi takan hırsızlık şüphelisinin 32 saniyede kapıyı açıp, 6 dakikada teyp ve ses sisteminin bağlı olduğu pandizotu sökerek çaldığı görüldü.