Kapıkule'de 60 kilo esrar ele geçirildi; 5 gözaltı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 TIR'da yapılan aramada toplamda 60 kilo 136 gram esrar ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı, piyasa değeri 54 milyon lira olarak belirlendi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürütülen risk analizleri kapsamında şüpheli görülen bir TIR ile sürücüsünü sistem üzerinden takibe aldı. Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR, hangara alındı. Narkotik köpeklerle TIR'da yapılan aramada, 31 kilo 422 gram esrar ele geçirildi. Gümrük ekipleri, uyuşturucu ele geçirilen TIR ile bağlantılı olduğunu belirlediği ve aynı gün Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ikinci TIR'ı da detaylı aramaya aldı. TIR'da 28 kilo 714 gram esrar ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 54 MİLYON LİRA

Piyasa değeri 54 milyon 122 bin lira olduğu belirtilen toplam 60 kilo 136 gram esrar ile ilgili 2 sürücünün gözaltına alınmasının ardından gümrük ekipleri, uyuşturucuların alıcıları ve organizatörlerine yönelik Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Çalışmanın ardından İstanbul'da 1, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 2 TIR ile 1 binek araca el konulurken, gözaltındaki 5 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
