Kapatılan TAG Otoyolu, çamurdan temizleniyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda arıza yaşandı, setler taştı. Setlerin taşması sonucu TAG Otoyolu'na akan çamur yığınları, 2 kilometrelik alanını kapladı. Bu nedenle otoyol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Otoyolda temizlik çalışması başlatırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

"Şu anda hemen hemen atık su çalışmalarının yüzde 80-90'ı tamamlandı. Başta Organize Sanayi Bölgesi'nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve buna benzer tüm kurumlar, geceden itibaren koordine içerisinde çalışıyor. AFAD, jandarma ve emniyet de kendi alanlarında çalışıyor. Burada herhangi bir araç kalmadı. Yaklaşık 500 metre ötede çamurun akışkanlığından dolayı bir otomobil kaza yapmıştı. 4 kişi çok hafif şekilde yaralanmıştı. Bunun dışında bir sıkıntı yok. Bugün de 3-5 saat içinde, en geç akşam üzeri yolun temizlenerek, buranın normale döneceğini tahmin ediyoruz."