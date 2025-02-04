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Kapadokya Üniversitesi'nde Alev Alatlı'yı Anlamak Sempozyumu Düzenlendi

Kapadokya Üniversitesi'nde Alev Alatlı'yı Anlamak Sempozyumu Düzenlendi
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Kapadokya Üniversitesi, yazar Alev Alatlı'nın vefat yıldönümü anısına bir sempozyum düzenledi. Katılımcılar, Alatlı'nın eserlerinde insan hakları ve özgürlük mücadelesine yaptığı katkıları vurguladı.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), yazar Alev Alatlı'nın vefat yıldönümü kapsamında "Alev Alatlı'yı Anlamak Sempozyumu" düzenledi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, KÜN'ün Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesindeki yerleşkesinde düzenlenen programda, Alatlı'nın eserlerinde bireysel ve toplumsal değerleri sorgulayarak insan hakları ve özgürlük mücadelesine büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Alatlı'nın kendilerine sadece bir yazar olarak değil, bir düşünür olarak da ilham verdiğini vurgulayan Karaalioğlu, "Alev Alatlı'nın değerli fikirleri ve yazın dünyası, genç zihinlerin şekillenmesinde, toplumsal sorumluluklarının bilincinde bir birey olmalarında önemli bir ışık olacaktır." dedi.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise üniversitenin kuruluşunda Alatlı'nın rolüne değindi.

Alatlı'nın hayattaki her şeyin önüne ahlakı koyan önemli bir mütefekkir olduğunu anlatan Karasar, şöyle konuştu:

"Meslekten önce ahlak, aidiyetten önce ahlak. Bu ahlak sayesinde başarmak istediği bir hedefi vardı. O da sadece Türkler, Müslümanlar, yakın komşularımız değil, bütün insanlık ve gezegende yaşayan her mahlukat için haysiyet, özellikle insan toplumu için insan haysiyetini önde tutan, kimsenin izzetinefsinin kırılmadığı, kimsenin mensup olduğu görüşten, fikirden, milletten, dinden dolayı ayrımcılık görmediği bir dünya hayal ediyordu. Alev hocamızın her zaman dediği gibi hakikat sonrası 21. yüzyıldaki derin virajı kazasız, belasız atlatmamız için elimizden geleni yapacağız."

KÜN Mütevelli Heyet Başkanı Funda Aktan da Alatlı'nın en büyük sevdasının Türkiye olduğunu kaydetti.

Alatlı'ya göre aklın insan olmanın vazgeçilmez koşulu olduğunu dile getiren Aktan, "Ahlakın rehberliğinden yoksun bir akıl her zaman kötüye kullanılma riski taşır. Ona göre, adalet, ahlaki değerleri yüceltmenin ve onurlandırmanın yegane yoluydu. Biz yorulsak da o hiç yorulmadı. Biz cesaretimizi kaybetsek de o kaybetmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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