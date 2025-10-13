Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası Açıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri hizmet binası törenle hizmete girdi.

Kapadokya'nın tarihi mimarisine uygun restore edilen binanın açılışı, Tacettin Veli Mahallesi'nde protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Kapadokya'nın giriş kapısı olduğunu ve bölgede turizmi canlandırmak için faaliyetler yürütüldüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerine değinen Çiçek, restorasyon çalışmalarıyla önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay da Kapadokya'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a destekleri için teşekkür eden Aslanbay, "Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya alanındaki tarihi eserleri, tarihi geçmişi, doğal oluşumları, yer altı şehirlerini, peribacalarını koruyup geliştiriyor. Turizme hizmet ediyor. Bugün de Kayseri bölgemizde hizmet binamızı açıyoruz. Hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin bölgesinde önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade etti.

Açılışı yapılan hizmet binasının önemine değinen Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme katkı sağladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdeleyi kesen protokol üyeleri, hizmet binasında incelemelerde bulundu.