Haberler

Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası Açıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'nın tarihi mimarisine uygun olarak restore edilen Kayseri hizmet binası, Kayseri Valisi ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla açılış töreniyle hizmete girdi. Vali Gökmen Çiçek, bölgedeki turizmi canlandırma çabalarını vurguladı.

Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri hizmet binası törenle hizmete girdi.

Kapadokya'nın tarihi mimarisine uygun restore edilen binanın açılışı, Tacettin Veli Mahallesi'nde protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Kapadokya'nın giriş kapısı olduğunu ve bölgede turizmi canlandırmak için faaliyetler yürütüldüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerine değinen Çiçek, restorasyon çalışmalarıyla önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay da Kapadokya'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a destekleri için teşekkür eden Aslanbay, "Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya alanındaki tarihi eserleri, tarihi geçmişi, doğal oluşumları, yer altı şehirlerini, peribacalarını koruyup geliştiriyor. Turizme hizmet ediyor. Bugün de Kayseri bölgemizde hizmet binamızı açıyoruz. Hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin bölgesinde önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade etti.

Açılışı yapılan hizmet binasının önemine değinen Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme katkı sağladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdeleyi kesen protokol üyeleri, hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'da! Sisi bizzat karşıladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan'ı kapıda bizzat karşıladı
Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ilimizdeki esnafları canından bezdiren olay! Kepenk kapatmaya başladılar

Bu ilimizdeki esnaflar isyanda! Bir bir kepenk kapatmaya başladılar
Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.