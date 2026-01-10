Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, köyde vatandaşlarla bir araya geldi
Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Ürgüp ilçesindeki Taşkınpaşa köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Köy meydanındaki çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Aslanbay, iletilen talepleri dinledi.
Kapadokya'nın doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Aslanbay, "Amacımız, sorunları yerinde tespit ederek kalıcı çözümler bulmak. Taşkınpaşa, sahip olduğu Selçuklu yapıları başta olmak üzere birçok önemli kültürel değer barındırıyor. Bu değerlerin korunması adına çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.