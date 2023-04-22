Kanseri yenen Sevgi, kendisi gibi kanser hastalarına umut ışığı oluyor

İZMİR'de 5 yıl önce kolon kanserine yakalanan Sevgi Tokkan (23), kalın bağırsak için 3, ince bağırsak için de 2 kez ameliyat oldu.

İZMİR'de 5 yıl önce kolon kanserine yakalanan Sevgi Tokkan (23), kalın bağırsak için 3, ince bağırsak için de 2 kez ameliyat oldu. Zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yenip, gönüllü olarak kendisi gibi kanser hastalarına destek vermeye başlayan Tokkan, "Kanser hastalarının o dönemden psikolojik ve fiziksel olarak en az zararla geçmelerini sağlamaya odaklandım. Sertifika programlarına katıldım. Kendimi o insanların yanında olmaya adadım" dedi.

İzmir'de babaannesinin ardından 2003 yılında halası ve bir yıl aradan sonra babasının kolon kanseri olduğunu öğrenen Sevgi Tokkan, Ekonomi Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisiyken 2018 yılında aynı hastalığa yakalandı. Yaklaşık 3 ay süresince kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyat ile kalın bağırsağı alınan Tokkan, 2 ay süresince ileostomi torbası kullandı ve tam iyileştiğini düşünürken ince bağırsağında başka bir tümöre rastlandı. Birkaç kez daha operasyon geçiren Tokkan, 4 ay önce sağlığına kavuştu. Psikoloji eğitimini tamamlayan Tokkan, gönüllü olarak kendisi gibi kanser hastalarına destek vermeye başladı.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne de "Sevgi bizim için çok değerli gençlerimizden biri. Umut dolu bir hikayesi var. Çocuğunun hastalığı devam eden bir aile iyileşen bir genç ile karşılaştığında çok motive oluyor. Amacımız da bu. Onları bu hastalığın yenilebilir olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz. Hijyen koşulları tedavi şartlarına dikkat edilerek moral ve motivasyonun altını çizmek için iyileşen gençlerle bir arada olmalarını sağlıyoruz" dedi.