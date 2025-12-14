Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Durbay'ın ölümünün ardından Şehzadeler Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediye yaptığı açıklamada "Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadelere hizmet etmekten gurur duyan değerli başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Durbay'ın klinik durumu ağırlaşmış ve entübe edilmişti.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Manisa'da başlayan eğitim hayatını 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde ve 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yaşar Üniversitesi İngiliz İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

İş hayatında ise gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.