Kanser tedavisi gören Gülsen Tuncer için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı

(İSTANBUL) - 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer, Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Efendi Kozlu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Gülsen Tuncer için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Tuncer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulvi Alacakaptan, Erdal Özyağcılar, Halil Ergün, Metin Coşkun, Ayten Uncuoğlu, Cihat Tamer ve Serdar Gökhan'ın da aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

EŞİ ENGİN AYÇA: "HERKESE BÖYLE BİR YAŞAM NASİP OLSUN"

Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça, cenazeye katılanlara teşekkür ederek, "Herkesin başı sağ olsun. Bütün sevenlerinin, sevmeyenlerin, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. İyi şeyler yaptı, iyi izlenimler bıraktı. Artık onlarla birlikte yaşayacağız. Kendisi gitti ama bize epey yük bıraktı. Artık biz onları taşıyacağız" diye konuştu. Ayça, hayat arkadaşını kaybetmesinin kendisi için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Bir insan hayat arkadaşını kaybederse büyük bir kayıp yaşamıştır. Yani ne denebilir ki... Herkese böyle bir yaşam nasip olsun" ifadelerini kullandı.

SUNA SELEN: "MÜKEMMEL BİR İNSANDI"

Tiyatro sanatçısı Suna Selen, Tuncer'in uzun yıllardır arkadaşı olduğunu belirterek, kendisinin de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır görüşemediklerini söyledi. Selen, "Her zaman son derece takdir ettiğim, hayran olduğum bir insandı. Biz grup halinde arkadaştık. Yani teker teker arkadaşlıklarımız yok idi. Hep birlikte grup halinde davranırdık. Onun için kişisel olarak bir şey söyleyemeyeceğim fakat mükemmel bir insandı. Tek bildiğim o" dedi.

MELİKE DEMİRDAĞ: "GÖNLÜMDE, YÜREĞİMDE, HER YERİMDE"

Melike Demirdağ, Tuncer'i, "gönlünde, yüreğinde, her yerinde" taşıdığını belirterek, birlikte geçirdikleri son günleri anlattı. Demirdağ, "Çok anımız var. En son Altın Portakal, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde birlikteydik. Çok güzel bir ekiptik. Aynı otelde kaldık, aynı duyguları paylaştık. Her gün birlikte sinema izlemeye gittik. O filmlerin yorumlarını yaptık, Türkiye'nin yorumunu yaptık, Türkiye'deki gidişatın... Onları konuşurduk. Hem gülerdik hem bazen zaman zaman hüzünlenirdik. ve geleceğe olan ümidimizi hiç kaybetmemek için birbirimize sımsıkı sarılırdık" dedi.

Tuncer'in doğayı, insanı, iyi ve güzel insanları, aydınlığa inancı olanları ve hayvanları çok sevdiğini anlatan Demirdağ, "Kaldığımız otelde o kocaman kocaman beş yıldızlı otellerdeki lüzumsuz yenmeyen o ne yazık ki bu açlık döneminde insanların bir köşeye attıkları şeyi alıp hayvanlara çıkarırdı. Onları verirdi, doyururdu. Hem insan kişiliği hem sanatçı kişiliği hem de duruşu tam bir paketti yani. Tam bir insani insan paketiydi. Çok değerli bir insandı. Yani 'insandı' diyoruz ama insan ve hep yaşayacak. Böyle insanlar sayesinde bir yerlere geldik ve onların açtığı yolda da biz, biz de devam ediyoruz. Unutulmamak üzere canımın içi" ifadelerini kullandı.

NİLÜFER AYDAN: "YEŞİLÇAM YAVAŞ YAVAŞ GİDİYOR"

Sinema ve tiyatro sanatçısı Nilüfer Aydan da Gülsen Tuncer'in hem meslektaşı hem de komşusu olduğunu ifade ederek, "Siyah beyazdan kalma... Fakat benim aynı zamanda komşumdu, hem meslektaşım hem komşumdu. Vallahi uzun yaşamak da galiba kötü bir şey. Bütün sevdiklerimin gittiklerini görüyorum, içim acıyor. Yani Gülsen beklenmedik bir şey... Duyduk hastanede, hastaneye gidemeden vefat etti evladım. Nur içinde yatsın demekten başka çaremiz yok. Yeşilçam yavaş yavaş gidiyor, kalmıyor maalesef" ifadelerini kullandı.

NAZIM ALPMAN: "DAYANIŞMACI VE DİK DURUŞLU YANINI UNUTMAYACAĞIZ"

Gazeteci-Yazar Nazım Alpman, "Ben bir sanatçı değilim, gazeteciyim, gazeteci dostuyum. Ne zaman ihtiyacımız olsa biz aynı zamanda dayanışmaların da insanıyız, örgütlenmelerin, Gülsen Tuncel ve her kapısını çaldığımızda mutlaka gelirdi. İki eli kanda da olsa mutlaka gelirdi. Çekimlerini bile ertelediği olmuştur. Ben onun sanatçılık yönünü saygıyla selamlıyorum ama dayanışmacı ve dik duruşlu yanını da unutmayacağımızı söylemek istiyorum. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.

BARAN SEYHAN: "ÖRNEK BİR ŞAHSİYETTİ"

Film yapımcısı Baran Seyhan, Tuncer'in sanatçılığının yanı sıra toplumsal duyarlılığına vurgu yaptı. Seyhan, "Gülsen Hanım çok iyi bir oyuncu olmanın ötesinde gerçek bir yurtsever, sorumlu bir yurttaştı. Bunun gereği olarak bir aydın kimliğinin de getirdiği tüm donanımını, halkı ve toplumu için çabasını sarf etmeyi bir borç biliyordu. Bu itibarla da örnek bir şahsiyetti Gülsen Tuncer" dedi.

Tuncer'in tiyatroya büyük emek verdiğini belirten Seyhan, "Özellikle mesleğinde son dönemdeki televizyon dizileriyle tanınmış olması bu tür durumlarda üzücü. Çünkü kendisi tiyatroya da çok büyük emek vermiş, az önce söylediğim gibi tüm toplumsal olaylarda gerçek duyarlılıklarını göstererek, Cumhuriyet'in aydın kimliğini layıkıyla taşımış bir kimseydi. Toprağı bol olsun, ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

ERDAL ÖZYAĞCILAR: "ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI"

Tiyatro sanatçısı Erdal Özyağcılar, Tuncer'in konservatuvardan arkadaşı olduğunu belirterek, "Benim çok çok samimi konservatuvar arkadaşımdı. Güzin, ben, üçümüz devamlı gezmenin ötesinde hem gezerdik hem çalışırdık, parça çalışırdık. Çok çok özel bir insandı. Çok iyi bir tiyatrocu, çok iyi bir sanatçı ruhu olan bir insandı her konuda. Sinemayı çok severdi. Bir de çok doğru bir insandı. Taş gibi bir insandı. O insandan yana duruşu, konuşmaları saygı çerçevesinde, nezaketini bozmadan, o İstanbul hanımefendiliğini bozmadan bütün duygularını, bütün görüşünü haykırırdı. Ne bileyim işte öyle, bir varmış bir yokmuş..." dedi.

UĞURTAN ATAKAN: "ASLA UNUTULMAYACAK"

Tiyatro sanatçısı Uğurtan Atakan da Gülsen Tuncer'i, "Yüreğinde çiçekler açan, yüreği çiçek dolu bir ustaydı, uzman ustaydı" sözleriyle anlattı. Atakan, "Onu hep nitelik dolu, güzellik dolu etkinliklerin sunuculuğu olarak yaşadık, tanıdık. Asla unutulmayacak. Yüreğine, beynine, gücüne sağlık. Onu unutmayacağız, asla unutulmayacak. Saygıyla, sevgiyle anıyorum" dedi.

Gülsen Tuncer, kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: ANKA