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Kangal'da 130 kız öğrenci için yurt ile okul arasında ücretsiz servis başlatıldı

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Sivas'ın Kangal ilçesinde KYK yurdunda kalan 130 kız öğrenci için Kangal Meslek Yüksekokulu'na ücretsiz servis başlatıldı. Kaymakamın girişimleri ve bir esnafın katkısıyla sağlanan servis, yaklaşık 4 kilometrelik mesafede gidiş ve dönüş yönünde hizmet verecek.

Sivas'ın Kangal ilçesinde 130 kız öğrenci için ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Kangal Kaymakamı Muhammed Yiğit Yıldırım'ın girişimleri ve esnaf Gökhan Korkmaz'ın katkılarıyla, KYK'ya bağlı yurtta kalan ve Kangal Meslek Yüksekokulu'na yürüyerek ulaşım sağlayan 130 kız öğrenci için ücretsiz servis hizmeti sağlandı.

Öğrencilerin yurt ile meslek yüksekokulu arasında ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sağlanan servis hizmeti, gidiş ve dönüş yönünde hizmet verecek.

Yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yaşanan ulaşım sorununun çözümüne yönelik hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri hedefleniyor.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik işbirliği ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen bu hizmetin, eğitim hayatlarına ve günlük yaşamlarına önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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