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Adalar güneyinde 117 deprem: Kandilli'den açıklama

Adalar güneyinde 117 deprem: Kandilli'den açıklama
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Kandilli Rasathanesi, İstanbul Adalar'ın güneyinde 18-20 Ağustos tarihleri arasında büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen 117 deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremlerin, benzer faylanma geometrisine sahip bir mikrodeprem dizisi olduğu ve bölgedeki sismik aktivitenin 7/24 izlendiği belirtildi.

(İSTANBUL) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adalar'ın güneyinde art arda yaşanan depremlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir" denildi ve bölgedeki sismik aktivitenin 7/24 izlenmekte olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (BÜKRDAE) yapılan açıklama şöyle:

"18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir.

19 ve 20 Ağustos'ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremler, normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına sahiptir. Kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu olması, olayların benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini göstermektedir. Mevcut aktivite, zamansal ve mekansal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğindedir. Bu tür küçük deprem kümeleri aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebilmektedir.

Bölgedeki sismik aktivite; depremlerin konum, derinlik, büyüklük ve kaynak mekanizması özellikleri açısından KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM) tarafından 7/24 izlenmekte ve ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak: ANKA
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