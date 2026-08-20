Kanada'da 582 Yangın Aktif, 4,1 Milyon Hektar Kül Oldu

OTTAWA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Kanada, ülke genelinde 582 yangının aktif olarak devam ettiğini, bu yangınların 31'inin henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Federal hükümetten salı günü yapılan açıklamaya göre, bu sezon kaydedilen 4.793 orman yangınında 4,1 milyon hektarlık alan kül oldu. Yangın sayısı geçen yılın aynı döneminde bildirilen 4.584'e göre hafif bir artış gösterse de, yanan alan geçen yılki 7,7 milyon hektarlık seviyenin altında kaldı.

Meteoroloji tahminlerine göre, ağustos-eylül döneminde ülkenin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görülmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde devam eden kuraklık koşulları da göz önüne alındığında, orman yangınlarına yönelik yüksek risklerin devam etmesi öngörülüyor.

Öte yandan Ontario ve British Columbia eyaletlerindeki söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Meksika, Kosta Rika, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan 500'den fazla yabancı itfaiyeci bölgeye ulaştı.

Kaynak: Xinhua