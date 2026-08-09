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British Columbia'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

British Columbia'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi
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Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla yayılan orman yangınları birçok yerleşim yerini tehdit ediyor. Eyalet Başbakanı David Eby, yangın koşullarının son derece tehlikeli olduğunu ve kamu güvenliği için acil durum ilanının kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Summerland kasabası yakınlarında binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda ev ve mülk kullanılamaz hale geldi. Federal hükümet, yangınla mücadelede eyalete tam destek vereceğini duyurdu.

OTTAWA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde hızla yayılan orman yangınlarının birçok yerleşim yerini tehdit etmesi üzerine cumartesi günü eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

British Columbia Başbakanı David Eby cumartesi günü Vancouver'da düzenlediği basın toplantısında, yangınların hızla değişen seyri ve gece boyunca gerçekleştirilen geniş çaplı tahliyeler nedeniyle kamu güvenliğini sağlamak için özel yetkilere ihtiyaç duyulduğunu ve acil durum ilanının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Eby, "Yangın koşulları son derece tehlikeli ve her geçen dakika değişiyor" diyerek, hayat kurtarmanın ve kurtarma çalışmalarına destek olmanın en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

Başbakan, alevler nedeniyle mahsur kalan kişileri kurtarmak amacıyla havadan tahliye operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

Eyaletin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, acil durum ilanı hükümete krizle mücadelede daha fazla hareket alanı sağlayacak. Bu kapsamda yetkililer, konaklama tesislerine el koyabilecek ve yerel seyahat kısıtlamaları getirebilecek.

Summerland kasabası yakınlarındaki orman yangınının özellikle ciddi olduğu, binlerce kişinin tahliye edilmek zorunda kaldığı ve çok sayıda ev ile mülkün yangında kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, federal hükümetin yangınla mücadele ve yardım çalışmalarında British Columbia'ya tam destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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