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Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı

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Kanada, Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam eden İsrail'e silah satışı için 30 lisans iznini askıya aldığını açıkladı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'e verilen askeri destek konusunda açıklamalarda bulundu ve silah satışı için 30 izni askıya aldıklarını bildirdi.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam eden İsrail'e tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kanada, silah satışı için 30 lisans izninin askıya alındığını duyurdu.

ABD ŞİRKETİYLE YAPILAN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETTİLER

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Gazze'de 40 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail'e verilen askeri destek konusunda açıklamalarda bulundu. Joly, İsrail'e silah satışı için 30 izni askıya aldıklarını ve Kanada yapımı mühimmatın İsrail ordusuna satışı için bir ABD şirketiyle yapılan sözleşmeyi iptal ettiklerini bildirdi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH TEÇHİZATI GÖNDERMEYECEĞİZ. NOKTA'

Kanada silahlarının satışının aracı bir ülke üzerinden İsrail'e satılmasının anlaşmazlık konusu olduğuna işaret eden Joly, ABD'li şirket General Dynamics'in bu tür ticari işlemlerinin "kesinlikle yasak" olduğunu aktardı. Joly, "Gazze'ye hiçbir şekilde silah veya silah teçhizatı göndermeyeceğiz. Nokta." ifadesini kullandı.

ALINAN KARARA DESTEK GELDİ

Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü olan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), Bakan Joly'nin kararına destek verdi. NCCM'nin sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı paylaşımda, "Bakan Joly, Kanada'nın İsrail'e yönelik silah yasağı politikasının yürürlükte kaldığını belirterek açık bir mesaj verdi." ifadeleri kullanıldı.

İNGİLTERE'DE LİSANS İZİNLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 2 Eylül'de parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurmuştu. Bakan Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya bunun kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk" bulunduğunu tespit eden incelemenin ardından kararın alındığını belirtmişti.

'BU SİLAH AMBARGOSU DEĞİL'

Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirterek, "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinli öldü, 94 bin 291 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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