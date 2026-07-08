Haberler

36. NATO Zirvesi'nin 2. Günü... Kanada Başbakanı Carney: "Nato'da Savunma Yükü Avrupa ve Kanada'ya Kayıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO'da savunma yükünün daha dengeli paylaşıldığını belirterek, Kanada'nın savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 1,5'inden yüzde 4'e çıkaracağını açıkladı. Carney, Rusya'nın temel tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO'da savunma yükünün daha dengeli paylaşılmaya başlandığını belirterek, Kanada'nın savunma harcamalarını önemli ölçüde artıracağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Carney, 36. NATO Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek ana oturumun öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Carney, "ittifakın güvenlik gündeminin hızla değişen tehdit ortamında şekillendiğini" belirterek, geleneksel güvenlik risklerinin yanı sıra hibrit saldırılar, hipersonik silah sistemleri ve otonom savaş teknolojilerinin öne çıktığını ifade etti. Başbakan Carney, NATO'nun bu yeni güvenlik ortamına uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

"RUSYA, İTTİFAK AÇISINDAN TEMEL GÜVENLİK TEHDİTLERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

" Rusya'nın ittifak açısından temel güvenlik tehditlerinden biri olmaya devam ettiğini" dile getiren Carney, NATO içinde savunma sorumluluğunun giderek daha dengeli dağıldığını söyledi."

ABD'nin uzun süredir dile getirdiği yük paylaşımı beklentisinin karşılanmaya başladığını kaydeden Carney, bu süreçte Kanada'nın da savunma yatırımlarını hızlandırdığını ifade etti. "Kanada'nın halen gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 1,5'ini savunmaya ayırdığını" belirten Carney, bu oranı, önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 4 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

"ZİRVE'DEN ÖNCE TRUMP'LA NATO'DAKİ YÜK PAYLAŞIMINI GÖRÜŞTÜK"

Ankara'ya gelmeden önce ABD Başkanı Donald Trump ile kapsamlı bir görüşme yaptığını aktaran Mark Carney, görüşmede, NATO'daki yük paylaşımının ele alındığını ve müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaya başlamasının Washington tarafından olumlu karşılandığını aktardı.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Carney, İran'ın Suudi Arabistan ve Katar'daki hedeflere yönelik saldırılarını eleştirerek, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Trump: İran'a dün gece güçlü şekilde saldırdık

Trump'tan Beştepe'de gündem yaratacak İran mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
İzmir havalimanında polise bıçaklı saldırı

Havalimanında polise saldırı!
Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Peş peşe romantik paylaşımlar

Aşka geldiler! Peş peşe romantik paylaşımlar
Yüz milyonlarca liralık vurgun! Göçmen kaçakçılığını uluslararası ticaret gibi gösterdiler

Göçmen kaçakçılığını uluslararası ticaret gibi gösterdiler
Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru

Tarihi zirve sürerken korkulan oldu
Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı

Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı
NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var

NATO'da düğüm bugün çözülüyor