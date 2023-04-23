Kanada'daki Lego Sergisinden Renkli Görüntüler

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Richmond kentindeki River Rock Tiyatrosu'nda düzenlenen 2023 BrickCan LEGO sergisinde LEGO yapıları inceleyen insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
RICHMOND, 23 Nisan (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından 300'den fazla LEGO sever, 22-23 Nisan tarihlerinde Kanada'nın Richmond kentinde düzenlenen 2023 BrickCan'da LEGO'dan tasarladıkları eserleri sergiledi.
Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Richmond kentindeki River Rock Tiyatrosu'nda düzenlenen 2023 BrickCan LEGO sergisinde tasarladığı LEGO üzerinde çalışan bir kişi, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Richmond kentindeki River Rock Tiyatrosu'nda düzenlenen 2023 BrickCan LEGO sergisinde ziyaretçilerin incelediği bir LEGO yapı, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Richmond kentindeki River Rock Tiyatrosu'nda düzenlenen 2023 BrickCan LEGO sergisinde LEGO yapıları inceleyen insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Richmond kentindeki River Rock Tiyatrosu'nda düzenlenen 2023 BrickCan LEGO sergisinde Lego'dan yapılmış bir çalışma, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)