Haberler

Kanada'da Toronto Ejderha Festivali düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TORONTO, 8 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki Nathan Phillips Meydanı'nda düzenlenen 2026 Toronto Ejderha Festivali'nde Yingge dansını sergileyen sanatçılar, 6 Eylül 2026. Kanada'nın Toronto kentinde cuma günü başlayan 2026 Toronto Ejderha Festivali pazar günü sona erdi.

TORONTO, 8 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki Nathan Phillips Meydanı'nda düzenlenen 2026 Toronto Ejderha Festivali'nde Yingge dansını sergileyen sanatçılar, 6 Eylül 2026.

Kanada'nın Toronto kentinde cuma günü başlayan 2026 Toronto Ejderha Festivali pazar günü sona erdi.

Kanada Çin Sahne Sanatları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte geleneksel Çin kültürü, sahne sanatları ve çeşitli etkinliklerle tanıtıldı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanan eve annesi için koştu! Dakikalar sonra yaşananlar yürekleri dağladı

Tüyler diken diken! Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce...
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşinin getirdiği kahveyi yudumladı, verdiği cevapla şoke etti

Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti

Bu araçtan sağ çıkamadı
Muğla’da eşini öldüren sanık hakim karşısında: 'Eşimin saçının teline zarar getirmedim yıllarca, o benim dünyamdı'

Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz