Kanada'da Toronto Ejderha Festivali düzenlendi
TORONTO, 8 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki Nathan Phillips Meydanı'nda düzenlenen 2026 Toronto Ejderha Festivali'nde Yingge dansını sergileyen sanatçılar, 6 Eylül 2026. Kanada'nın Toronto kentinde cuma günü başlayan 2026 Toronto Ejderha Festivali pazar günü sona erdi.
TORONTO, 8 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki Nathan Phillips Meydanı'nda düzenlenen 2026 Toronto Ejderha Festivali'nde Yingge dansını sergileyen sanatçılar, 6 Eylül 2026.
Kanada'nın Toronto kentinde cuma günü başlayan 2026 Toronto Ejderha Festivali pazar günü sona erdi.
Kanada Çin Sahne Sanatları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte geleneksel Çin kültürü, sahne sanatları ve çeşitli etkinliklerle tanıtıldı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua