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Kanada'da Orman Yangınları: 20 Bin Kişi Tahliye Edildi

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Kanada'nın British Columbia eyaletinde etkisini artıran orman yangınları nedeniyle 20 bine yakın kişi için tahliye emri verildiği bildirildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde etkisini artıran orman yangınları nedeniyle 20 bine yakın kişi için tahliye emri verildiği bildirildi.

Yetkililer, British Columbia'yı etkileyen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yangının Okanagan Gölü kıyısındaki bölgelerde hızla ilerlediğini belirten yetkililer, yangın hattındaki bazı evlerin de zarar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer ayrıca, yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Summerland bölgesinin tamamında ve yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı Peachland ve çevresinde tahliye emri verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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