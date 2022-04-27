Kanada'da Anzak Günü etkinliği düzenlendi

Kanada'nın Vancouver kentinde Anzak Günü etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Taylan Tokmak, şehir merkezindeki törende Meçhul Asker Anıtı'na çelenk sundu.

Tokmak, yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu'nun 107 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda İngiliz ve Fransız deniz birliklerine karşı başarılı bir savunma gerçekleştirdiğini söyledi.

Çanakkale Savaşları'na katılan Anzak birliklerinin Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaptığını belirten Tokmak, şöyle konuştu:

"Bugün Gelibolu harekatının başlamasının 107. yıl dönümü. Bu saldırı, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirdi. Her taraf çok acı çekti. Türk ortaokulları o yıl mezun veremedi. Zafer biz Türklere, sayısız savaşlardan tükenmiş bir vatanda yeniden bir araya gelmek, yeni bir çağda özgür, eşit ve diğer milletlerle barış içinde ortak bir mücadele vermek için manevi güç verdi."

Tokmak, "Bizimle onurlu bir şekilde savaşanlarla arkadaş bile olabiliriz. Türkiye Başkonsolosu olarak, korkakça katledilen tüm Türk diplomatlarını hatırlayarak, 'Keşke hep böyle şerefli düşmanlarla karşılaşabilseydik.' diyorum" ifadelerini kullandı.

Taylan Tokmak, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gelibolu'da hayatını kaybeden düşman askerleri için "Kanlarını döken ve hayatlarını kaybeden kahramanlar. Artık dost bir ülkenin topraklarında yatıyorsunuz. Bu nedenle huzur içinde yatın. Uzak ülkelerden oğullarını gönderen anneler, silin gözyaşlarınızı. Oğullarınız şimdi bağrımıza uzanıyor ve huzur içindeler. Onlar, bu topraklarda canlarını verdikten sonra bizim de evlatlarımız oldular." dediğini anlattı.

Gelibolu seferi sırasında şehit düşenleri bir kez daha selamladığını dile getiren Tokmak, "Dünyadaki geçmiş ve devam eden savaşlardaki aşağılık propagandayı göz önünde bulundurarak, bu kahramanların anılarını lekesiz koruyabildiğimiz için mutluyum." şeklinde konuştu.

Törene katılan bazı Kanadalı askerler, bu konuda duydukları en güzel konuşma olduğunu söyleyerek, Başkonsolos Tokmak'ı tebrik etti.