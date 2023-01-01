Kanada, Çin, Hong Kong ve Makao'dan gelecek yolcular için yeniden Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi

Kanada federal hükümeti, Çin, Hong Kong ve Makao'dan havayolu ile Kanada'ya gelecek yolcular için yeniden Kovid-19 testi isteneceğini açıkladı.

Kanada federal hükümeti, Çin, Hong Kong ve Makao'dan havayolu ile Kanada'ya gelecek yolcular için yeniden Kovid-19 testi isteneceğini açıkladı.

Kanada Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong veya Makao'dan kalkan uçuşlarla Kanada'ya gelecek olan 2 yaş ve üzerindeki yolcuların uçağa binmeden önce sonucu negatif olan bir Kovid-19 testi göstermeleri gerektiği belirtildi.

Uygulamanın 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlayacağı belirtilen açıklamada, kararın alınmasında bu bölgelerde son haftalarda gözlenen virüs hareketliliğinin etkili olduğu kaydedildi.

Her yolcunun uçuştan en fazla 2 gün önce yapılmış ve sonucu negatif olan bir teste sahip olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Karar, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 artışına ve bu vakalarla ilgili sınırlı epidemiyolojik veriler dikkate alınarak verilmiştir" denildi.

Kanada Sağlık Bakanı Jean Yves Duclos da açıklamada, "Hükümetimiz, Kanadalıları Kovid-19 salgını karşısında güvende tutmak için gerekli adımları attı. Eylemlerimize sağduyu rehberlik etmeye devam ediyor ve Kanadalıların sağlığını ve güvenliğini korumak için önlemlerde değişiklik yapmaktan çekinmeyeceğiz. Herkesi Kovid-19 aşıları konusunda güncel kalmaya ve kalabalık kapalı alanlarda maske takmak ve hastayken evde kalmak gibi kişisel koruyucu sağlık önlemlerini uygulamaya devam etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında, uygulamanın 30 gün süreli ve geçici olduğu bildirilirken, bu süre boyunca elde edilecek verilerin, uygulamanın geleceğine dair verilecek karara esas olacağı duyuruldu.

Kovid-19'un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin'de, aradan geçen 3 yıla rağmen virüs yeniden etkili olmaya başlamıştı.

Geçen Kasım ayından yeniden aktif hale gelen salgında günlük vaka sayısı, salgının ilk tespit edildiği Aralık 2019'dan bu yana rekor kırmıştı.

2022 yılı Kasım ayının son haftasında günlük 35 binin üzerinde yeni vaka tespit edilen Çin'de, koronavirüse bağlı olarak 6 ay sonra ilk ölüm de gerçekleşmişti.

Bu arada halen 4 bin 775 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğü Kanada'da, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 48 bin 864 kişi hayatını kaybetti.