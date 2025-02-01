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Konya'da dilencilik yapan adamdan şaşırtan sözler: İşimi aşkla yapıyorum

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Konya'da dilencilik yapan Doğan Özadam ilginç açıklamalarıyla sosyal medyada fenomen oldu. İhtiyacı kadar para topladığını belirten kanaatkar dilenci, "Kendi işim olduğu için severek, aşkla yapıyorum. Başka birinin yanında 100 bin lira verseler, ben yine kendi işimi seçerim. 81 ilde de tanınıyorum. Beni bir dükkandan, mekandan, AVM'den veya bir kafeden atarak bitiremezler." dedi.

Konya'da dilencilik yaparak geçimini sağlayan Doğan Özadam, ilginç konuşmalarıyla sosyal medyada fenomen oldu. İnternette "Dilenci Doğan" olarak tanınan Özadam, ihtiyacı kadar para topladığını belirterek dilencilik yapmaya devam ediyor.

Konya'da dilencilik yapan adamdan şaşırtan sözler: İşimi aşkla yapıyorum

"İŞİMİ AŞKLA YAPIYORUM"

2019 yılında iş göremez raporu aldığını söyleyen Özadam, "2020 yılından beri bu şekilde gezer, toplarım. İş hayatım, çalıştığım dönemlerim de oldu ama benim iş göremez raporum var. Bu raporumla tüm sosyal platformlara çıktım. Konya'da bir dilenci ben miyim. Kendi işim olduğu için de severek, aşkla yapıyorum. Başka birinin yanında 100 bin lira verseler, ben yine kendi işimi seçerim. Ben rakamlara, sayılara odaklanmam, matematiksel hesap yapmam. Ben anlık yaşıyorum, geçmişi veya geleceği düşünmüyorum. Bu hayat bir şekilde devam ediyor. Zengin olsan da fakir olsan da tüccar olsan da son durak kara toprak. Kendi işim olunca severek, aşkla yapıyorum" dedi.

"EN GÜZELİ KENDİ İŞİM, AZ OLSUN BENİM OLSUN"

Daha önce özel sektörde çalıştığını anlatan Doğan Özadam, "Benim sonuçta üniversite diplomam yok, zengin babam yok, hiç kimsenin torpillisi de değilim. Daha önce özel sektörde çalıştım, yaşadıklarımı da biliyorum. Onun için düşündüm ve en güzeli kendi işim dedim. Ben 50 kişi ile uğraşamam, o yüzden az olsun benim olsun" ifadelerini kullandı.

Konya'da dilencilik yapan adamdan şaşırtan sözler: İşimi aşkla yapıyorum

"BENİ BİR AVM'DEN ATARAK BİTİREMEZLER"

"Bu işi pazara kadar değil, mezara kadar götüreceğim" diyen Özadam, "81 ilde de tanınıyorum ben. Beni bir dükkandan, mekandan, AVM'den veya bir kafeden atarak bitiremezler. Herkes ufkunu genişletsin, herkes ticaretinde yükselmeye baksın. Bu ne kadar kazanmış, Ahmet abinin arabası kaç model veya Doğan ne kadar toplamış, böyle şeyler düşünmeyin. Atın atın geçsin. Az laf çok iş. Benim için sayılar, rakamlar önemli değil. Artı ben buraya kimseyle arkadaşlık, dostluk kurmaya gelmiyorum. Ben buraya öteberi toplamaya, çay içmeye, tıkınmaya, para toplamaya, rutin ihtiyaçları tedarik etmeye geliyorum" diye konuştu.

Konya'da dilencilik yapan adamdan şaşırtan sözler: İşimi aşkla yapıyorum
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Usta:

Ekmek elden su gölden geçinip gidiyor.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Adam pişkin

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Haber YorumlarıA B:

Bunu da yeni görüyorum metro, retro akım dilencilik modeli mi bu şimdi

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Haber YorumlarıAYDIN ÇOLAK:

bunu varsa bunu

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