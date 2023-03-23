Kamyonunun açık unutulan damperinin çarptığı yön levhası devrildi

Konya'da sürücü R.Y.'nin kamyondaki hafriyatı boşalttıktan sonra açık unuttuğu damperin çarptığı dijital yön levhası devrildi. O anlar kameralara yansıdı.

Dün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda meydana gelen olayda, sürücü R.Y., kamyondaki hafriyatı boşalttıktan sonra, çalışma alanına dönmek için yola çıktı. R.Y.'nin açık unuttuğu damper, yoldaki dijital yön levhasına çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Levha, çarpma nedeniyle devrildi. R.Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı da mobese kameraları tarafından kaydedildi. Yolun kapanması üzerine ulaşım bir süre polisin kontrolünde gerçekleşti.