Haberler

Manavgat'ta uçuruma yuvarlanan kamyonette aynı aileden 5 kişi öldü, Konya'da yan yana defnedildi

Manavgat'ta uçuruma yuvarlanan kamyonette aynı aileden 5 kişi öldü, Konya'da yan yana defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonette hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Konya'da toprağa verildi. Kazada yaralanan 6 haftalık hamile Hatice Uğurlu ve eşinin tedavisi sürüyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonette hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Konya'da toprağa verildi. Ailenin Serik ilçesine tatile gittikleri öğrenilirken, kazada yaralanan 6 haftalık hamile Hatice Uğurlu ile eşi Abdurrahman Uğurlu'nun hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 08.30 sıralarında Erol Arslan (48) yönetimindeki 42 AKL 36 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, sürücü Erol Arslan'ın yanı sıra kamyonetteki Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ve Metehan Uğurlu'nun (4) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hatice Uğurlu (23) ile Abdurrahman Uğurlu (28), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Erol Arslan ile eşi Hatice Arslan, kızları Ayla, İlayda, Ebrar ve torunları Metehan Uğurlu'nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Konya'ya getirildi. 5 kişinin cenazesi, Karatay ilçesindeki Aliyenler Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ailenin Serik ilçesine tatile gittiği öğrenilirken, kazada yaralanan 6 haftalık hamile Hatice Uğurlu ile eşi Abdurrahman Uğurlu'nun hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltında! Suçlama hayli ağır
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var

İşte mezarlık katliamının nedeni! AK Partili isim de öldürülmüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf
İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı: Bilgilendirme amaçlı geldik

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı
CHP İzmir'de Yeni Parti temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de 'Yeni Parti' temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı
Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Bu tarihe dikkat! 3 gün boyunca hiçbir sistem çalışmayacak
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif