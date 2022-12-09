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Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anları iş yeri kamerası anbean kaydetti

Güncel Haberler

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, kamyonetin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan çocuğun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde yolun karşısına kontrolsüz olarak geçmek isteyen 10 yaşlarındaki çocuğa, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Metrelerce savrulan çocuk, yola düşerek yaralandı.

Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anları iş yeri kamerası anbean kaydetti

KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anları iş yeri kamerası anbean kaydetti

Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anları iş yeri kamerası anbean kaydetti

Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anları iş yeri kamerası anbean kaydetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Hassas İçerik 3. Sayfa Güncel Haberler

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