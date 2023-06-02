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Kontrolden çıkan kamyonet ünlü sanatçı Halil Ergün'ün evinin bahçesine daldı

Kontrolden çıkan kamyonet ünlü sanatçı Halil Ergün'ün evinin bahçesine daldı

Güncel Haberler

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet önce kafenin köşesine ardından otobüs durağını parçalayarak ünlü sanatçı Halil Ergün'ün yeni yaptırdığı evin bahçesine daldı. Kaza anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde saat 15.30 sıralarında sürücüsünün kontrolündeki 16 P 7723 plakalı kamyonet seyir halindeyken, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir kafenin duvarına ardından otobüs durağını parçaladı.

Kamyonet Ünlü Sanatçının Evinin Bahçesine Daldı

HALİL ERGÜN'ÜN EVİNİN BAHÇESİNE DALDI

50 metre sürüklenen araç, ünlü sanatçı Halil Ergün'ün yeni yaptırdığı evin bahçesine dalarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sürücünün olay yerinden kaçtığını tespit ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kamyonet Ünlü Sanatçının Evinin Bahçesine Daldı

Kamyonet Ünlü Sanatçının Evinin Bahçesine Daldı

Kamyonet Ünlü Sanatçının Evinin Bahçesine Daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halil Ergün İznik Bursa Güncel Haberler

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