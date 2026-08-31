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Çorlu'da Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorlu'da Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sarılar Mahallesi yakınlarında Serkan Ç. idaresindeki 59 ANT 002 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Havva Seyhan A. yönetimindeki 34 TU 1245 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan Enes A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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