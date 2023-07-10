Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel nedeniyle kamyonun kasasında mahsur kalan vatandaş apartman sakinleri tarafından kurtarıldı. O kurtarılma anı saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Kamyon sürücüsü sel sularında dehşeti yaşadı, o anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel nedeniyle kamyonun kasasında mahsur kalan vatandaş apartman sakinleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ta 2 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Devrek ilçesi Tabaklar Sokak sel suları arasında kaldı. O sırada kamyon kasasında mahsur kalan vatandaş son anda apartman sakinleri tarafından kurtarıldı. O kurtarılma anı saniye saniye amatör kameralara yansıdı.