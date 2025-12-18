Haberler

Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
Güncelleme:
Kamu yöneticileri ve kariyer uzmanları için getirilen seyyanen 30 bin TL zam teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda verilen önergeyle çekildi.

  • TBMM Genel Kurulu'nda kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam öngören düzenleme geri çekildi.
  • Düzenleme yaklaşık 30 bin kamu çalışanını ilgilendiriyordu.
  • Düzenleme TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, büyükelçiler gibi üst düzey kamu görevlilerini kapsıyordu.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarını ilgilendiren önemli bir değişiklik yaşandı. AK Parti, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam verilmesini öngören bir önerge sunmuş, söz konusu önerge komisyonda kabul edilmişti.

GENEL KURUL'DA GERİ ADIM ATILDI

Bütçe teklifinin 4. maddesi görüşülürken AK Parti bu kez ek maddenin bütçe metninden çıkarılmasına yönelik yeni bir önerge verdi. Genel Kurul'da yapılan oylamada bu önerge kabul edildi ve seyyanen zam düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.

SEYYANEN ZAM YAPILMAYACAK

Alınan kararla birlikte kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarına 30 bin lira seyyanen zam yapılmayacağı kesinleşti. Düzenlemenin geri çekilmesi, bütçe görüşmelerinin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

30 BİN KAMU ÇALIŞANINI İLGİLENDİRİYORDU

Meclis Başkanlığı'na sunulan ve komisyondan hızla geçen düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve uzman kadrolarına brüt 30 bin TL ek ödeme yapılmasını öngörüyordu. Düzenleme, yaklaşık 30 bin kamu çalışanını ilgilendiriyordu.

KİMLER ALACAKTI?

  • TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü.
  • Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin 'II- Tazminatlar' kısmının 'A- Özel Hizmet Tazminatı' bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar ve bunların yardımcıları.
  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan Yardımcıları, MİAH sınıfında olanlar.
  • Merkezde görevli diğer Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler, Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar, 1 inci dereceden aylık alanlar, Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personeller.
Yorumlar (17)

Fırat Çiçek:

16 bin 22 bin maaşların olduğu bir ülkede 30 bin seyyanen zam mı teklif eden birinin vicdanı utanması aranması yoktur. nokta

canip erim:

ağzın bal yesin ????

murat özkan:

Allahtan korkun asgari ücretliye emekliye 3 bin zam kamu yönetecisi vekillere 30 bin zam bu halkına zulümdür

Ercan Sönmez:

Yöneticilere gelince binler havada uçuşuyor aslı çalışan ise kuruşlarka idare etsin. Batsın sizin adalet anlayışınız. Bunu kim teklif ettiyse dahi Allah'a havale ediyorum.

pusatalfa:

Milletle dalgamı geçiyorsunuz üst düzey bürokratlar maşallah kalem bende kağıt bende deyip kendilerine yazmışta yazmışlar maaşallah

RIZGAR:

Bii zahmett

Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? İlk ağızdan yanıt
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Teknik direktör "Gelsin" dedi! Icardi'ye sürpriz talip
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
