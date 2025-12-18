Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarını ilgilendiren önemli bir değişiklik yaşandı. AK Parti, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam verilmesini öngören bir önerge sunmuş, söz konusu önerge komisyonda kabul edilmişti.

GENEL KURUL'DA GERİ ADIM ATILDI

Bütçe teklifinin 4. maddesi görüşülürken AK Parti bu kez ek maddenin bütçe metninden çıkarılmasına yönelik yeni bir önerge verdi. Genel Kurul'da yapılan oylamada bu önerge kabul edildi ve seyyanen zam düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.

SEYYANEN ZAM YAPILMAYACAK

Alınan kararla birlikte kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarına 30 bin lira seyyanen zam yapılmayacağı kesinleşti. Düzenlemenin geri çekilmesi, bütçe görüşmelerinin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

30 BİN KAMU ÇALIŞANINI İLGİLENDİRİYORDU

Meclis Başkanlığı'na sunulan ve komisyondan hızla geçen düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve uzman kadrolarına brüt 30 bin TL ek ödeme yapılmasını öngörüyordu. Düzenleme, yaklaşık 30 bin kamu çalışanını ilgilendiriyordu.

KİMLER ALACAKTI?