Kamu-İş, Ankara'da emekli polisin yaşamına son vermesine 'son olmalı' dedi

(ANKARA) - Kamu-İş Konfederasyonu'ndan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamına son vermesine ilişkin yapılan açıklamada, "Ali Şekeroğlu ilk değildi ama son olmalı. Yaşamı daha adil kılmak için mücadeleye bir an bile ara vermeyeceğiz" denildi.

Kamu-İş Konfederasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamına son vermesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Dün Ankara'da, konfederasyon olarak bizim de katıldığımız emekli hakları eyleminde intihar girişiminde bulunan Ali Şekeroğlu'nun akşam saatlerinde yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Yıllarca kamu hizmetinde çalışmış, 60 yaşında, iki çocuk babası bir emekli polis memurunu kaybettik. Şekeroğlu'nun dile getirdiği geçim sıkıntısı, çocuklarının işsizliği ve torununa altın takamamanın üzüntüsü, emeklilerimizin ve halkımızın ne denli yoksullaştırılıp çaresizleştirildiğine ayna tutuyor. Ama çaresiz değiliz. Birlikteyken güçlüyüz; çare, birlikte mücadele etmekte.

Kapalı kapılar ardında alınan kararlarla bizden esirgenen temel haklarımızı meydanlarda gür sesimizle savunmakta. Çare, yaşama sahip çıkmakta, insanca bir yaşam ve insan onuruna yaraşır bir gelir için örgütlenmekte. Nazım'ın dediği gibi: 'ölümün adil olması için / hayatın adil olması lazım...' Ali Şekeroğlu'na sözümüzdür: Yaşamı daha adil kılmak için mücadeleye bir an bile ara vermeyeceğiz. Başta Ali Şekeroğlu'nun ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ali Şekeroğlu ilk değildi ama son olmalı."

Kaynak: ANKA