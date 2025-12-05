Haberler

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Gölbaşı, uluslararası öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, 'Kamu Diplomasisi ve Medya İlişkileri' dersi kapsamında uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek dijitalleşme, dezenformasyon ve stratejik iletişim konularında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Uludağ Üniversitesi Biz Biriz Uluslararası Gençlik Platformunun Birlik Vakfının desteğiyle düzenlediği "Kamu Diplomasisi ve Medya İlişkileri" dersi kapsamında uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Platformun yürüttüğü Diplomasi Atölyesi çalışmaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte sunum yapan Gölbaşı, medya ve iletişim arasındaki temel farklardan başlayarak dijital dönüşümün kamuoyuna etkilerine, stratejik iletişim kavramına ve dezenformasyonla mücadelenin milli güvenlik açısından önemine kadar geniş çerçevede değerlendirmelerde bulundu.

Dijitalleşmeyle enformasyon akışının hızlandığını, sahte ve gerçek bilginin iç içe geçtiği bir ortamda manipülatif içeriklerin küresel ölçekte yeni sınamalar doğurduğunu vurgulayan Gölbaşı, stratejik iletişimin artık devletlerin güç biriktirme süreçlerinin ayrılmaz parçası haline geldiğini ifade etti.

Gölbaşı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dezenformasyon kampanyalarına karşı yürüttüğü çalışmalara değinerek, medya okuryazarlığının güçlendirilmesinin stratejik gereklilik haline geldiğini belirtti.

Ali Fuad Gölbaşı, öğrencilere, dijital mecraların doğru, bilinçli ve sorumlu kullanımına ilişkin temel ilkeleri aktararak dezenformasyona karşı bireysel farkındalığın önemini vurguladı.

İnsan onurunun korunduğu, doğru bilginin hızla ve güvenle dolaşıma girdiği bir iletişim ekosisteminin inşa edilmesinin önemine işaret eden Gölbaşı, içerik anlamında giderek çoraklaşan dijital ortamda Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal gibi ferahlatıcı bir sığınağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sunumda, İletişim Başkanlığının Türkiye'nin küresel iletişim mimarisindeki konumu, hakikat temelli iletişim anlayışı, uluslararası işbirlikleri, TRT ve Anadolu Ajansının küresel yayıncılıktaki rolü ile yeni medya düzeninde kamu diplomasisinin artan stratejik önemi ele alındı.

Bu kapsamda Türkiye'nin kamu diplomasisi faaliyetlerinin yürütülmesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının önemli bir rol üstlendiği, kamu diplomasisi ve yumuşak gücün ortak noktasının stratejik iletişim dili olduğu, kamu diplomasisi faaliyetlerinde kitle iletişim araçlarının oldukça işlevsel olduğu hususlarında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulunuldu.

Program, öğrencilerin sorularını yönelttiği interaktif bölümün ardından gerçekleşen fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
