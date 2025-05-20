Kamu Başdenetçisi Akarca, Bitlis'te Vatandaşlarla Buluştu

Kamu Başdenetçisi Akarca, Bitlis'te Vatandaşlarla Buluştu
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Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Bitlis'te halkla buluşarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun faaliyetlerini tanıttı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Akarca, idare ile yaşanan sorunların çözümü konusunda rehberlik yapacaklarını belirtti.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Vatandaşın özellikle idare ile yaşadığı sorunlar varsa bunların çözümünü bizler sağlıyoruz. Bu anlamda halkın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi idareye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik görevi yapıyoruz." dedi.

"Ombudsman Bitlislerle Buluşuyor" programına katılmak üzere kente gelen Akarca, Vali Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra makama geçen Akarca, Karakaya ile sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Mevlana Parkı'nda düzenlenen Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek stantları gezen Akarca, basın mensuplarına, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak "Ombudsman Bitlislerle Buluşuyor" toplantısına katılmak için kentte bulunduklarını söyledi.

Yarın Ahlat'ta gençlerle buluşacaklarını belirten Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumunun tanıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu, hepinizin bildiği üzere bir hak arama kurumudur. Kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla 2012'de kurulan anayasal ve yasal bir kurum." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olan Kamu Denetçiliği Kurumunun gücünü anayasa ve yasalardan aldığını belirten Akarca, şunları kaydetti:

"Kamu Denetçiliği Kurumu, halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktadır. Vatandaşın özellikle idare ile yaşadığı sorunlar varsa bunların çözümünü bizler sağlıyoruz. Bu anlamda halkın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi idareye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik görevi yapıyoruz. İyi yönetim ilkelerinden kastımız idarenin şeffaf, hesap verebilir, eşit ve adil bir yaklaşım içinde vatandaşa hizmet etmesi anlayışını benimsemesine yardımcı oluyoruz. İdarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünde inceleyerek, araştırarak kamu idarelerine öneride bulunuyoruz. Verdiğimiz tavsiye kararlarına uyum oranı dünya ortalamasının üzerinde."

Beraberindekilerle Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı da ziyaret eden Akarca, burada da kentin iyi bir turizm rotası haline geldiğini ifade etti.

Kentin doğal zenginlikler ve kültürel değerlerle öne çıktığını anlatan Akarca, "Valiliğimizin, başkanımızın, halkın ve milletvekillerimizin gayretiyle iyi bir turizm potansiyeline kavuşacaktır. Bu rota gerçekten çok önemli. Bitlis bana göre keşfedilmemiş bir hazine. Türkiye'nin en gizli hazinelerden biri. Kadim bir şehir. Kültürüyle, zenginliğiyle, şiiriyle, esprileriyle, yemekleriyle, gastronomisiyle güzel bir şehir." diye konuştu.

Vali Karakaya ise Akarca ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nı başkanımız ve heyeti de ziyaret etmek istedi. Kendilerine eşlik ediyoruz. Görüşlerini ve önerilerini her zaman önemsiyoruz. İnşallah ilimizde ve ülkemizde her şeyin daha da güzele gittiği bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Başkanımıza ve heyetine teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinden dolayı Akarca ve heyetine teşekkür eden Tanğlay da "Sizinle il merkezini gezeceğiz. Bitlis gerçekten kadim bir şehir ve gizli bir hazine. Bu hazinenin bir kısmını çıkarttık." dedi.

Ziyarette, kamu denetçileri Ertunç Erkan Balta, Sadettin Kalkan, Abdullah Cengiz Makas, Özcan Yıldız ve Genel Sekreter Mehmet Doğan hazır bulundu.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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