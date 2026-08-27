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Uzunköprü'de kamu arazisine hint keneviri eken şahıs tutuklandı

Uzunköprü'de kamu arazisine hint keneviri eken şahıs tutuklandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, kamu arazisinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen M.G.'yi sulama yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonda 52 kök Hint keneviri ve 1 kilo 310 gram kubar esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından kamu arazisinde yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalanan M.G. (41), tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda M.G.'nin ilçeye bağlı Sığırcılı köyünde kamu arazisinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Ekipler, M.G.'yi kamu arazisine ektiği Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalayarak, gözaltına alındı. Arazide, 52 kök Hint keneviri ve 1 kilo 310 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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