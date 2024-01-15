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Kamışlı'da Peş Peşe Patlamalar

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Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan ve terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe 2 patlama gerçekleşti.

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu olan ve terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe 2 patlama gerçekleşti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. 15 dakika arayla gerçekleşen patlamaların ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi. O anlar, Kamışlı'nın sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nusaybin Mardin PKK Suriye Güvenlik Terör Dünya Güncel Haberler

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