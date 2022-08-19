Kamil Okyay Sındır: Çiftçilerimizin Bankalara Olan Borcu, AKP İktidarında 90 Katın Üstünde Arttı

İzmir'in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde esnaf ve üreticilerin sorunlarını dinleyen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "2002 yılında AKP iktidara geldiğinde çiftçilerimizin 2,4 milyar lira olan banka borçları, bugün 220 milyar liraya ulaştı. AKP iktidarında çiftçilerimizin borcu 90 katın üstünde arttı. 20 yıldır Türk tarımı kuşatma altında” dedi.

İzmir'in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde esnaf ve üreticilerin sorunlarını dinleyen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "2002 yılında AKP iktidara geldiğinde çiftçilerimizin 2,4 milyar lira olan banka borçları, bugün 220 milyar liraya ulaştı. AKP iktidarında çiftçilerimizin borcu 90 katın üstünde arttı. 20 yıldır Türk tarımı kuşatma altında" dedi.

Kamil Okyay Sındır, dün Ödemiş Ziraat Odası'nı, Ödemiş Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'ni, Ödemiş Gıda Maddeleri Odası'nı, Beydağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ve Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

"MERALARIMIZ MADENCİLİĞE FEDA EDİLDİ"

Üreticilerle buluşan ve taleplerini dinleyen Sındır, ziyaretleriyle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Sındır, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün, tarımda plansızlığın ağır bedelini maalesef hem üretici hem tüketici ödüyor. Tarımsal üretimde yeterli ve doğru politikalarla üretim yapmaz, üretimde devamlılığı sağlayacak desteklemeleri yerine getirmez, çiftçilerimizin uygulayacağı ilaç ve kimyasal gübreyi denetim altına almaz ve güvenli gıdayı teşvik edici politikaları hayata geçirmezseniz üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağı, tüketicilerimizin sağlıklı, güvenli ve ucuz gıdaya ulaşabileceği bir ortamı yaratamazsınız. Maalesef bugün meralarımız, amaç dışı endüstri kuruluşlarına, sanayi bölgelerine, madencilik faaliyetlerine, enerji üretim tesislerine feda edildi. Bu durum, vatandaşlarımızın daha sağlıklı hayvansal gıdaya erişimi önündeki en büyük engellerin başında geldi. Eğer bugün ticarileştirilen ithal, hibrit, kısır, niteliksiz tohumların kullanımını teşvik eder, yerel ve ata tohum çeşitlerimizin yaygınlaştırılmasını ve kullanımını engellerseniz Anadolu halkını sağlıklı gıdayla buluşturamazsınız. İlk genel seçimlerde iktidar olacağız. Üreticimizin hakkına; tüketicimizin daha ucuz, sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmasını sağlayacağız. Bu, boynumuzun borcu."

"ÜRETENLER YENİDEN BAŞ TACI OLACAK"

AKP iktidarında tarımda ithalatın özendirildiğini, üreticinin toprağından kopardığını savunan Sındır'ın açıklaması şöyle devam etti:

"AKP, 20 yıllık iktidarında Türk köylüsünü bitirdi, ithalata dayalı politikalarla yabancıların çiftçisini zengin etti. Ne acıdır ki AKP iktidarı, Türkiye'yi onlarca tarım ürününde net ithalatçı bir ülkeye dönüştürdü. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde çiftçilerimizin 2,4 milyar lira olan banka borçları, bugün 220 milyar liraya ulaştı. AKP iktidarında çiftçilerimizin borcu 90 katın üstünde arttı. Çiftçi başına bankalara borç ise 2002'de bin lira iken 2022'de 100 bin liraya ulaştı. Tarım Kanunu'nun 21. maddesi şöyle diyor; 'Tarımsal destekler, GSYH'nin yüzde 1'inden az olamaz'. 'Yüzde 1'idir' demiyor, 'yüzde 1'inden az olamaz, imkanınız varsa fazla verebilirsiniz' diyor. Bugüne kadar AKP, kanunda belirtilenin hep daha azını verdi, hatta verilmesi gerekenin yarısını bile vermedi. 20 yıldır Türk tarımı kuşatma altında. Anadolu'nun kadim mesleğini, tarımı kuşatanları, 35 milyon dönüm verimli araziyi üretim dışında bırakanları tarih ve gelecek kuşaklar asla affetmeyecek. Söz veriyoruz; dengeli, istikrarlı, coğrafik ve iklimsel özellikleri dikkate alan üretim planlarını yaşama geçireceğiz. Bilimin ışığında üretimde verimlilik artışını sağlayacak, ürün kalitelerini yükselteceğiz. Üretenler yeniden baş tacı olacak."