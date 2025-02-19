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Kamerun ordusuna yönelik ilk Türkçe eğitimi başladı

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Kamerun'da silahlı kuvvetler personeline yönelik ilk Türkçe dil eğitimi, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen törenle başladı. Törende Kamerun Savunma Bakanı ve Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi, eğitim ile iki ülke arasındaki işbirliğinin güçleneceğini vurguladı.

Kamerun'da silahlı kuvvetler personeline yönelik ilk Türkçe dil eğitimi başladı. Türkiye Maarif Vakfının sağladığı dershanede düzenlenen açılış törenine, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ve askeri yetkililer katıldı.

Kamerun ordusuna yönelik ilk Türkçe eğitimi başladı

"BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Törende konuşan Büyükelçi Öskiper, Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik ilk Türkçe kursunun açıldığını ve bunun sadece bir başlangıç olduğu vurguladı. İki ülke arasında birçok alanda işbirliğinin devam edeceğini ifade eden Öskiper, Kamerun'da Türkçe eğitimi alan askerlerin daha sonra Türkiye'de farklı alanlarda kurslara katılacağını bildirdi.

Kamerun ordusuna yönelik ilk Türkçe eğitimi başladı

"DERSHANE İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Assomo ise Türkiye'nin Afrika'da giderek güçlenen bir ortak olduğunu belirterek, Türkiye'nin Afrika'daki dinamik ilerleyişinin bölgesel ortaklıklara yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. Dershanenin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını dile getiren Assomo, Türkçe eğitiminin aynı zamanda askeri personelin entelektüel gelişimine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Kamerun ordusuna yönelik ilk Türkçe eğitimi başladı
Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Kürtçe de öğrensinler..

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Biri Kürtçe de öğrensinler demiş bence de mantıklı, PKK ile mücadelede Cudi, Gabar,Bestler Dereler, Zap, Gara, Metina, Avaşin, Basyan, Hakurk ve Kandil de lazım olur.

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Haber YorumlarıKadir Kurak:

neden ama ya

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Bu iş de zamanındaki Türkçe olimpiyatlarına dönmez inşallah.

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Haber YorumlarıDenni:

Abi saat kac para

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Aklıma fetö dönemindeki faaliyetler geldi bir anda..

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Türkiye'ye geldiklerinde zorluk çekmesinler

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Haber Yorumlarıdehide:

Çok iyi olmuş Dünya Liderimiz sayesinde herkes bizimle iyi geçinmeye çalışıyor. Zenci de olsa din kardeşlerimizin dilimizi öğrenmesi ve yakın ilişkiler kurması güzel bir şey.

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Haber YorumlarıMehmet Karakus:

Bu biz görmesekte Türkiye'nin dünya üzerinde gücünü ve ne kadar güçlendiğini gösteriyor tamamen İngiliz sömürgesi ülkeler artık Türkiye ile birlikte hareket ediyor ve İngiliz Fransızları kovuyor.

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