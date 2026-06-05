Timmy adlı kambur balinanın otopsisi tamamlandı: Dişi olduğu kesinleşti, ölüm nedeni belirsiz

Danimarka'nın Anholt Adası'nda karaya vuran ve "Timmy" adıyla bilinen kambur balinaya otopsi yapıldı. Uzmanlar balinanın dişi olduğunu kesinleştirirken, ölüm nedeni ise belirlenemedi.Mart ayı başında Almanya'nın Baltık Denizi kıyısında karaya vuran ve orada haftalarca hareketsiz kalmasının ardından bir operasyonla taşınarak açık denize bırakılan, geçen ay da Danimarka açıklarında ölen kambur balina Timmy'nin otopsisi tamamlandı. Danimarka'nın Anholt Adası sahilinde dün akşam geç saatlerde otopsisi yapılan balinanın dişi olduğunun saptandığı belirtildi. Öte yandan Timmy'nin kesin ölüm nedeni ise hala belirsizliğini koruyor.

Danimarka televizyon kanalı TV2, ülkenin Çevre Bakanlığına dayandırdığı haberinde, bu sabah itibarıyla hayvanın tüm kalıntılarının sahilden kaldırıldığını duyurdu. Son olarak da yaklaşık üç hafta önce balinanın karaya vurduğu bu tatil adasından kalıntıların taşınması bekleniyor. Kalıntıların bulunduğu konteynerlerin adadan alınması işleminin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Net bir ölüm nedeni tespit edilemedi

Kambur balinanın ölümünün ardından, son günlerde cansız vücudunda oluşan yoğun gazlar nedeniyle şişmeye başladığı dikkat çekmişti.

Koruyucu giysiler giyerek 4 Haziran Perşembe günü öğleden sonra otopsiye başlayan uzmanlar, ilk olarak sarı-kahverengimsi bir renk alan kadavrayı incelemeye başlamış ve ölçümler yapmıştı. Ardından, aşırı derecede şişmiş olan hayvanın içindeki gazı boşaltmak için uzun bir bıçakla kesik açılmış, akabinde balinanın gövdesinin açılarak parçalara ayrıldığı görülmüştü.

Otopsiye katılan Danimarkalı biyolog Charlotte Bie Thostesen, gece geç saatlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, uzman ekibin incelemelerde ilk etapta net bir ölüm nedeni tespit edemediğini belirtti. Kopenhag Üniversitesi'nden veteriner hekim Tim Jensen da bunun sıra dışı bir durum olmadığını, bu tür kadavralarda kesin ölüm nedenini belirlemenin genellikle çok zor olduğunu ifade etti.

Muhtemelen kadavradaki çürümenin de etkisiyle herhangi bir yaralanma izi saptanamazken, parazitlere rastlandığı ancak bunların ölüme yol açmadığı kaydedildi.

Balinanın dişi olabileceği ihtimali üzerinde daha önce de durulmuştu; otopside rahmin bulunmasıyla bu durum kesinleşti. Bu arada balinanın son aylarda hamile olmadığı da saptandı. Veteriner hekim Tim Jensen, balinanın ağzında ve midesinde yapılan incelemelerde herhangi bir balık ağına veya yabancı bir nesneye rastlanmadığını da açıkladı.

Ekip planlandığı gibi böbrekler ve karaciğer gibi organlardan numuneler aldı ve balinanın içini de inceledi. Haftalardır çürümekte olan hayvanın iç organsal yapısının ciddi şekilde zarar gördüğü bildiriliyor. Veteriner hekim Jensen, "Doku örnekleri aldık ve bunlar şimdi analiz edilecek," derken, sonuçların önümüzdeki aylarda alınmasının beklendiğini de aktardı.

Biyolog: Otopsi araştırmalar için çok değerli

Otopsi süreci ilerledikçe bir yandan da bir kepçe, kadavra parçalarını tek tek hazırlanan konteynerlere yükledi. Uzmanlar sabah saatlerinde adadan ayrılırken, balinadan kalan son kalıntıların da otopsinin tamamlanmasının hemen ardından karanlıkta temizlendiği bildirildi.

Biyolog Charlotte Bie Thostesen yaptığı açıklamada, deneyimli bir ekip için bu tür bir işlemin standart bir prosedür olduğunu, ancak bilim için çok büyük değeri olduğunu da vurguladı. Kambur balinaların, denizdeki doğal yaşam alanlarında araştırılması oldukça zor. Uzman Thostesen, "Bu nedenle Danimarka'da karaya vuran balinalar bulduğumuzda, bunu yaban hayatındaki bu hayvanlar hakkında bilgi edinmek için en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" diyerek çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Defalarca karaya vurmuştu

Alman basınının "Timmy" adını verdiği yaklaşık 12 metre uzunluğundaki balina ilk kez 3 Mart'ta, Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Wismar Limanı'nda görülmüştü. Yardım ekipleri burada balinaya takılan balıkçı ağı parçalarını çıkarmıştı. Balina daha sonra, 23 Mart'ta daha batıda, Schleswig-Holstein eyaletinde yer alan Timmendorfer açıklarındaki bir kumsal üzerinde bulundu. Burada günler süren kurtarma çabaları sonunda iş makineleri ile bir kanal kazıldı ve dev hayvan suya yönlendirildi.

27 Mart gecesi balina kıyı bölgesinden kayboldu ancak 28 Mart'ta yeniden sığ sulara yüzerek Walfisch Adası'nın güneyindeki Wismar Körfezi'nde bir kumsala geldi. 29 Mart'ta su seviyesi yükselince kısa bir süre ilerledi, ancak birkaç metre ötede Wismar Körfezi'nde yeniden hareketsiz kaldı.

Kıdemli bilim insanlarının itirazlarına rağmen balina suyla dolu bir mavnaya yerleştirilip Kuzey Denizi'ne çekilerek 2 Mayıs'ta serbest bırakıldı. Balina ve Yunusları Koruma (WDC) isimli örgüt, mavna operasyonu sonrası yapılan "kurtarıldı" açıklamaları üzerine, "Balina Kuzey Atlantik'e döndüğünde ve orada uzun süre hayatta kaldığında, derisi tamamen iyileştiğinde, yeniden bağımsız şekilde besin aramaya başladığında, kilo aldığında ve doğal davranışlarına döndüğünde ancak kurtarılmış olduğundan söz edilebilir" demişti.

Greenpeace'te deniz biyoloğu olarak görev yapan Thilo Maack ise geçen ay haber ajansı AP'ye verdiği demeçte, kurtarma çabalarının "hayvana ciddi bir stres yaşattığını" da söylemişti.

Ancak bu operasyonun üzerinden çok geçmeden, geçen ayın ortasında Danimarka'nın Anholt Adası açıklarında balinanın cansız bedeni görüldü.

dpa/ETO,TY

Kaynak: Deutsche Welle