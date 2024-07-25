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Kamala Harris, Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdi

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ABD'de yapılan ankette, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdiği görüldü. Trump'ın oy oranı yüzde 48'e çıkarken, Harris ise yüzde 47'de kaldı.

ABD'de Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle yerine aday gösterilen Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi Donald Trump'la arasındaki oy farkını 1 puana indirdi.

HARRİS, TRUMP'LA ARASINDAKİ OY FARKINI ERİTTİ

New York Times/Sienna Koleji tarafından yaptırılan en son anket, Trump ile Harris'in mevcut oy oranları hakkındaki tahminleri gösterdi. 22-24 Temmuz tarihlerinde ulusal çapta 1142 yetişkin ile gerçekleştirilen ankette, Trump'a 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 çıkarken, Harris 1 puan geriden gelerek yüzde 47'de kaldı.

Kamala Harris, Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdiKamala Harris

BIDEN, TRUMP'IN 6 PUAN ARKASINA DÜŞMÜŞTÜ

Biden ile Trump'ın 27 Haziran'daki canlı yayın seçim tartışmasından sonra yapılan aynı ankette Biden'ın Trump'ın 6 puan arkasına düştüğü görülmüştü.

Kamala Harris, Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdi

Siyasi gözlemciler, Biden'ın 19 Temmuz'da yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından yerine aday olarak gösterip destek verdiği Harris'in, daha bir hafta geçmeden rakibi Trump'ı 1 puan geriden izleyecek şekilde arayı kapatmasını bu aşamada başarı olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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