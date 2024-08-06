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Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti

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ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcılığı adaylığı için Minnesota Valisi Tim Walz'u seçtiğini duyurdu. Harris'in Walz'u seçmesindeki ana etkenin, ülkenin iç kesimlerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını alabilmek olduğu belirtiliyor.

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcılığı adaylığı için Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti.

HARRİS, BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK MİNNESOYA VALİSİ'Nİ SEÇTİ

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Partide başkan yardımcısı adayı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi. Demokratların başkan adayı Harris, X hesabından yaptığı açıklamada, "Tim Walz'dan seçime beraber girmeyi istediğimi açıklamaktan gurur duyuyorum. Bir vali, bir takım koçu, bir öğretmen ve bir gazi olarak orta sınıf aileler için çok şey yaptı. Onu ekibimizde görmek harika." ifadelerini kullandı.

Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçtiKamala Harris

Harris'in Walz'u seçmesindeki ana etkenin, ülkenin iç kesimlerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını alabilmek olduğu belirtiliyor. Kamuoyunda etkili bir hatip olarak tanınan ve liberal görüşleriyle bilinen Walz, kendisi de beyaz Amerikalı bir erkek siyasi figür olarak Harris'i dengeleyebilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos'ta Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.

TİM WALZ KİMDİR?

Nebraska'da 1964 yılında doğan Walz, Amerikan ordusunda ulusal muhafız olarak 24 yıl görev yaptı ve astsubay kıdemli başçavuş rütbesine yükseldikten sonra emekli oldu. Minnesota'ya 1990'larda taşınan ve burada sosyal bilimler alanında dersler veren Walz, Amerikan futbolu koçluğu ile de tanınıyor. Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bir bölgede ilk kez 2006 yılında Kongre seçimlerine giren Walz, 2018'de Minnesota Valisi olana kadar 12 yıl boyunca aynı bölgeden Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilmeyi başardı.

Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçtiTim Walz

Minnesota Valiliği görevine 2018 yılında seçilen Walz, özellikle televizyonlardaki etkili konuşmalarıyla Demokrat seçmen nezdinde geniş bir kitleyi etrafında toplamıştı. Parti içinde oldukça liberal bir çizgiyi temsil eden Walz, valiliği döneminde kendi eyaletinde kürtaj hakları konusunda net politikalar izlemiş, öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı yapmış, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımına izin vermiş ve yenilenebilir enerji konularında net hedefler koymuş bir isim olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kamala Harris Minnesota Politika Güncel Haberler

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