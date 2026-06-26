Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 11 ilde organize silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 ayrı suç örgütüne mensup 51 şüpheli gözaltına alındı.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

4 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ HEDEF ALINDI

Operasyon kapsamında, liderliklerini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yönettiği 4 ayrı organize silahlı suç örgütü hedef alındı.

Şüphelilerin nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi birçok suça karıştıkları tespit edildi.

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı