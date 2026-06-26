Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, liderleri yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bülten bulunan 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik baskınlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yağma, tehdit, kasten öldürme, yaralama ve mala zarar verme gibi birçok suça karıştıkları belirtilirken, haklarındaki soruşturma sürüyor.
- İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyonla 4 ayrı organize silahlı suç örgütü hedef alındı.
- Operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerin nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme gibi suçlara karıştığı tespit edildi.
İstanbul merkezli 11 ilde organize silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 ayrı suç örgütüne mensup 51 şüpheli gözaltına alındı.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.
İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
4 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ HEDEF ALINDI
Operasyon kapsamında, liderliklerini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yönettiği 4 ayrı organize silahlı suç örgütü hedef alındı.
Şüphelilerin nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi birçok suça karıştıkları tespit edildi.
51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.