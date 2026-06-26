Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından elenmesiyle eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Vincenzo Montella'ya anlamlı bir destek geldi. ABD karşısında ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk golünü kaydeden Arda Güler, gol sevincini İtalyan teknik adamla paylaştı.

GOLÜ ATTIKTAN SONRA MONTELLA'YA KOŞTU

Karşılaşmada fileleri havalandıran Arda Güler, golün ardından doğruca yedek kulübesine giderek Vincenzo Montella'ya sarıldı. Genç yıldızın bu hareketi, eleştirilerin hedefindeki teknik direktöre açık destek olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in gol sevincinde Montella'yı tercih etmesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu. Milli futbolcunun hareketi, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.