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Ablasının gözü önünde darbedilip kaçırılan Songül bulundu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçırılan Songül Ardil, teyzesinin çocukları tarafından Yalova'ya götürüldükten sonra serbest bırakıldı. Emniyette ifade veren Ardil, ailesine teslim edildi. Polis şüphelileri arıyor.

KAÇIRILAN SONGÜL ARDİL AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçırılan Songül Ardil'in (21), teyzesinin çocukları Davut Ö. ve Davut Ö. ile yanlarında bulunan bir başka kişi tarafından Yalova'ya götürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin serbest bıraktığı Ardil, emniyete giderek ifade verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Ardil, ailesine teslim edildi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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