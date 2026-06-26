Ablasının gözü önünde darbedilip kaçırılan Songül bulundu

KAÇIRILAN SONGÜL ARDİL AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçırılan Songül Ardil'in (21), teyzesinin çocukları Davut Ö. ve Davut Ö. ile yanlarında bulunan bir başka kişi tarafından Yalova'ya götürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin serbest bıraktığı Ardil, emniyete giderek ifade verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Ardil, ailesine teslim edildi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı